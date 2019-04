Na AFO míří egyptští i čeští archeologové, vědci či kosmonaut

Slavní egyptští i čeští archeologové, evoluční biolog Richard Dawkins, tvůrce hudby k seriálu Vikingové Einar Selvik nebo český kosmonaut Vladimír Remek se stanou ozdobou nadcházejícího mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc. Na přehlídku přijede přes 400 osobností ze světa. Festival, který se koná od 23. do 28. dubna, představí v soutěžních kategoriích osm desítek nejlepších dokumentárních snímků z tuzemské i světové produkce. První dny festivalu propojí letošní téma mýtus s oslavami sta let české egyptologie. Do města zamíří jeden z nejslavnějších archeologů a egyptologů Zahi Hawass. Českou egyptologii zastoupí přední čeští egyptologové s Miroslavem Vernerem a Miroslavem Bártou, chybět nebude také výstava fotografií z egyptských nalezišť fotografa Sandra Vanniniho. Přehlídka připomene také 50. výročí od prvního přistání na Měsíci. Festival se bude věnovat také severské mytologii. Do Olomouce přijede tvůrce hudby k seriálu Vikingové Einar Selvik, který chystá přednášku i koncertní vystoupení, chybět nebude také americký odborník na ságy a severské mýty Joshua Rood.