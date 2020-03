MZV zajistilo návrat 4100 Čechů do vlasti speciálními spoji

Ministerstvo zahraničí zajistilo od 18. března návrat do vlasti pomocí speciálních letadel a autobusů pro 4100 Čechů, kteří kvůli epidemii koronaviru uvízli v zahraničí. Pro další tisíce lidí vyjednalo výjimku, na základě které mohli odletět ze země, v níž se zdržovali, do Česka. Diplomacie nabídla volná místa ve speciálních letadlech i občanům jiných zemí EU, kteří tvořili asi pětinu všech lidí, které se podařilo do Česka dopravit, uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě. Hygienici v tiskové zprávě informovali, že mezi vracejícími se lidmi nezaznamenali nikoho, kdo by měl příznaky nemoci COVID-19. Náklady na repatriace jsou řádově v desítkách milionů korun, uvedla na dotaz ČTK mlvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Náklady platí ministerstvo zahraničí. Repatriační letadla přiletěla z 15 destinací. V úterý se očekává přílet dalších dvou letadel z Thajska a ze Spojených států. Diplomacie při návratů českých občanů spolupracuje i s ostatními státy EU a nabízí jim volná místa ve svých letadlech, opačně mohli využít i Češi možnost evakuace v letadlech vypravených jinými státy.

V uplynulých dvou týdnech se na českou diplomacii obrátilo se žádostí o pomoc přes 17.000 lidí. Petříček proto ocenil práci diplomatů v Černínském paláci i na zastupitelských úřadech. "Za každým uskutečněným letem jsou hodiny práce a vyjednávání povolení. To, co je vidět méně, ale je stejně důležité, byla pomoc v těch místech, odkud se ještě dalo dostat komerční cestou a kde moji kolegové hráli také těžko zastupitelnou roli," uvedl.

V Praze v pondělí přistálo repatriační letadlo, které do České republiky přepravilo 138 Čechů z Dominikánské republiky a Kanady. Na palubě bylo také 44 občanů dalších států Evropské unie.