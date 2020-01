MZV vyzývá Čechy v regionu Blízkého východu k ostražitosti

Ministerstvo zahraničí vyzvalo k ostražitosti české občany, kteří pobývají v zemích Blízkého východu, kvůli situaci po zabití velitele íránských jednotek Kuds Kásema Solejmáního. Rizikové jsou zejména možné demonstrace v zemích se silnou šíitskou komunitou nebo oblasti sousedící s Jemenem, kde Írán podporuje povstalce v občanské válce. V Bahrajnu mohou podle ministerstva představovat riziko pro cestovatele protivládní demonstrace a protestní akce šíitské komunity, které se konají zpravidla o víkendech. Při protestech jsou často páleny pneumatiky a občasně používány improvizované výbušniny. Pro Omán a Saúdskou Arábii vydalo ministerstvo varování zejména pro oblasti sousedící s Jemenem. V Saúdské Arábii je podle české diplomacie vážná hrozba teroristických útoků nebo jiných incidentů. V Ománu je riziko terorismu nízké, ale útok vzhledem k současné napjaté situaci v regionu nelze vyloučit.

Cestování přímo do Jemenu, kde se vede občanská válka a jednotlivé frakce podporují Írán a Saúdská Arábie, ministerstvo zahraničí zásadně nedoporučuje. Čeští občané, kteří už v Jemenu pobývají, by podle úřadu měli zemi z bezpečnostních důvodů opustit. Dlouhodobě ministerstvo nedoporučuje ani cestování do Iráku, a to vzhledem k tamní napjaté bezpečnostní situaci. V zemi i před zabitím Solejmáního hrozily únosy nebo vražedné útoky. Bezprostředně po zabití Solejmáního vydalo ministerstvo varování i pro Čechy cestující do Íránu.