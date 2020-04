MZV vypravilo poslední a nejdelší repatriační let, Češi se vrací z Austrálie a Nového Zélandu

Zpět do vlasti se v následujících dnech vrátí 329 Čechů z Austrálie a Nového Zélandu. Bude to poslední a zároveň nejdelší a organizačně nejsložitější let, který pro uvízlé české občany ministerstvo zahraničí vypravuje. Do vlasti se aktuálně vrací 329 Čechů a 35 občanů EU a Švýcarska. MZV využilo pro repatriaci českých občanů spolupráci s korejskými aerolinkami, volná místa z Austrálie do Soulu a na cestě zpět z Prahy do Koreje tak využijí i korejští občané. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) se každý cestující uvedeného evakuačního letu na své cestě domů finančně podílí. „Na palubu letadla se dostali všichni Češi, kteří byli v Austrálii nebo na Novém Zélandu v nouzi. Tedy všichni turisté, studenti a lidé, kterým končila víza. Je to skutečně nejnáročnější let, a to jak organizačně, tak finančně, proto jsme stanovili příspěvek na repatriaci ve výši 700 eur, tedy zhruba 18 tisíc korun. Nemám informace, že by s tímto podílem měli lidé, kteří se chtějí vrátit, problémy. Jen zdůrazňuji, že skutečně jde o příspěvek, v žádném případě to nepokryje kompletní náklady této cesty,” uvedl Petříček. Příspěvky cestujících pokryjí asi čtvrtinu nákladů tohoto repatriačního letu, o proplacení další části požádá Česko také Evropskou unii.

Ministerstvo zahraničí tímto letem ukončilo plán repatriací českých občanů souvisejících s pandemií koronaviru, uvedl náměstek konzulární sekce Martin Smolek. "Nevylučujeme, že se situace změní a budeme muset ještě v souvislosti s vývojem v některých částech světa toto naše rozhodnutí přehodnotit, ale v tuto chvíli žádný další let neplánujeme," dodal. Podle něj české ambasády sice ještě řeší situaci jednotlivců či malých skupin Čechů v různých zemích, návrat do vlasti by jim ale ministerstvo chtělo zprostředkovat prostřednictvím evakuačních letů jiných států Evropské unieČesko dosud dopravilo z různých destinací podle Smolka přes 770 Evropanů.