MZV spustí nový program rozvojové pomoci zaměřený na investice

Ministerstvo zahraničí spustí příští týden nový program rozvojové pomoci, který by měl přispět k investicím českých firem v rozvojových zemích. Program Záruka by měl snížit rizika a tím i náklady investic pro české firmy, v zemích určení by díky němu mohla vzniknout nová pracovní místa nebo vzrůst životní úroveň. Novinářům to řekl náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa. Podobné nástroje rozvojové pomoci podle něj využívají i severské státy. Letos vyčlenila vláda pro program Záruka 50 milionů korun. Firmy budou moci žádat o záruku maximálně do poloviny výše úvěru, o který kvůli plánované investici banku požádají. Maximální výše poskytnuté záruky na jeden projekt je 25 milionů korun, maximální délka záruky je osm let.