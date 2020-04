MZV: Odstranění sochy Koněva neporušuje smlouvy s Ruskem

Odstranění sochy sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva z náměstí Interbrigády v Praze 6 neporušuje žádnou z česko-ruských smluv. Uvedlo to ministerstvo zahraničí. Nový ruský zákon, který trestá poškozování válečných pomníků, nechtělo komentovat. Jeho obsah detailně nezná. Na základě zákona navrhl ruský ministr obrany Sergej Šojgu trestní stíhání lidí, kteří sochu nechali odstranit. Obrátil se kvůli tomu na šéfa ruské národní kriminální ústředny. Informoval o tom ruský deník Komsomolskaja pravda. Koněvovu sochu nechala minulý týden odstranit radnice městské části Praha 6. Její starosta Ondřej Kolář (TOP 09) vyzval českou diplomacii, aby se proti kroku ruského ministra ohradila. "Je to zřejmě ruská taktika, jak zastrašovat. My požádáme pana ministra, aby využil všech diplomatických nástrojů a ohradil se proti tomu," řekl Českému rozhlasu.

Česká diplomacie už dříve uvedla, že pokud bude socha umístěna na důstojném místě, dostojí Česko svým závazkům z Česko-ruské smlouvy o přátelských vztazích z roku 1996. Podle Prahy 6 by socha měla být umístěna v připravovaném Muzeu paměti 20. století.