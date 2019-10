MZV nezaznamenalo větší zájem Čechů o návrat z Británie kvůli brexitu

Ministerstvo zahraničí nezaznamenalo zvýšený zájem Čechů žijících v Británii o návrat do vlasti kvůli nadcházejícímu brexitu. Českým krajanům v Británii ale česká vláda doporučuje, aby neváhali s podáním žádosti o status usedlíka, díky kterému budou zachována jejich práva i po odchodu Británie z Evropské unie. Řekli to ministr zahraničí Tomáš Petříček a ministr vnitra Jan Hamáček (oba ČSSD). Ministři uvedli, že podle neoficiálních údajů žije v Británii až 100.000 Čechů, o usedlický status jich požádalo zatím kolem 22.000. Británie by měla opustit EU ke konci října. "Zatím jsme nezaznamenali zvýšený zájem vracet se. Všichni čekají, jak situace kolem brexitu dopadne," řekl Petříček. Česká diplomacie podle něj posílila konzulární úseky na velvyslanectví v Londýně i na konzulátu v Manchesteru a zřídila pro české občany krizové linky, na které se mohou obracet. Kvůli brexitu také vzrostl zájem o vydávání cestovních dokladů a vyřizování matričních záležitostí.

Británie umožňuje občanům EU, kteří v zemi žijí, požádat o status usedlíka, aby byla zachována jejich práva i po brexitu. Hamáček uvedl, že se česká vláda chce obracet na krajany a doporučovat jim, aby s registrací v tomto systému neváhali. "Registrace funguje bez problémů a je zdarma," uvedl. Petříček doplnil, že o status usedlíka bude možné žádat i několik měsíců po odchodu Británie z EU, podle něj ale není důvod se žádostí váhat.

Brexit ovlivní kromě krajanů v Británii i ty Čechy, kteří do země cestují. Britské úřady sice uvádějí, že k cestě bude nadále stačit občanský průkaz, ministerstvo zahraničí ale doporučuje, aby lidé využili raději cestovní pas.