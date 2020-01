MZV nechystá zvláštní opatření kvůli situaci v Iráku, před cestami do země varuje dlouhodobě

České ministerstvo zahraničí zatím nechystá po americkém útoku na íránského generála v Iráku žádná opatření. Českému rozhlasu to řekla mluvčí české diplomacie Zuzana Štíchová. Ministerstvo ale před cestami do Iráku dlouhodobě varuje. Podle mluvčí úřad aktuální situaci v zemi sleduje a bude informovat o případných dalších krocích. Prioritou je podle ní bezpečnost velvyslanectví v Bagdádu a konzulátu v Rrbílu a aby měli všichni čeští občané potřebné informace. Ať už prostřednictvím webových stránek ministerstva nebo systému Drozd. Podle systému Drozd, kam se dobrovolně mohou registrovat Češi při cestách do zahraničí, je v Iráku aktuálně 5 Čechů a v Íránu 4. V okolních zemích, jako Jordánsko, Izrael nebo Libanon jsou pak stovky českých občanů.