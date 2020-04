MZV: Dodržování demokratických principů je zásadní pro státy EU

Dodržování základních demokratických principů a hodnot je bezpodmínečným východiskem pro všechny členské státy Evropské unie. Tím spíše v napjatém období způsobeném pandemií koronaviru. Na svém webu to uvedlo ministerstvo zahraničních věcí. Reaguje tak na situaci v Maďarsku, kde parlament tento týden schválil zákon posilující pravomoci vlády Viktora Orbána. Ta může řídit zemi pomocí dekretů bez nutnosti souhlasu poslanců po neomezeně dlouhou dobu. "V současné situaci, která nemá v moderních dějinách obdoby, je o to důležitější dodržovat nejen tyto základní stavební kameny, ale též soudržnost mezi všemi členskými státy. Česká republika věří, že až společným úsilím všech Evropanů toto období překonáme, může nastat čas na celounijní inkluzivní reflexi toho, jak jsme jako EU, tedy jak unijní instituce, tak jednotlivé členské státy, pandemii čelili. Bude to cenné i pro další diskusi o budoucnosti EU," napsalo české ministerstvo.