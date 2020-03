MZV: Češi se mohou z Itálie vrátit i přes tamní karanténu

Čeští občané se mohou z Itálie vrátit do Česka, přestože na celém území Itálie platí karanténa. Uvedlo to na svých internetových stránkách ministerstvo zahraničí. Zopakovalo, že Čechům cesty do Itálie nedoporučuje. Připomnělo nařízení ministerstva zdravotnictví, podle něhož se všichni, kdo se z Itálie vrátí, musí hlásit svým lékařům, kteří jim následně nařídí dvoutýdenní izolaci.

Ministerstvo také vyzvalo Čechy, aby se registrovali do databáze DROZD, která diplomacii umožňuje se v případě potřeby s občany rychle spojit. V systému je nyní v Itálii registrovaných asi 900 Čechů. Reálný počet ale bude podle ministra Tomáše Petříčka až čtyřikrát vyšší. V případě potřeby se mají Češi obracet na pohotovostní telefonické linky velvyslanectví v Římě (+39 335 310 450) a generálního konzulátu v Miláně (+39 375 63 78 179).

Ministerstvo teď také ověřuje, jak nová opatření v Itálii na české občany dopadnou. Zatím není jasné, co bude karanténa znamenat třeba pro české dopravce.