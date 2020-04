MZV: Češi, kteří se vracejí ze zahraničí, se musí povinně hlásit ambasádám

Všichni Češi, kteří se individuálně vracejí ze zahraničí do České republiky, musí předem oznámit české ambasádě v zemi, ze které odjíždějí, datum a způsob návratu. Informace poslouží hygienickým stanicím pro dohled nad navrátilci, kteří všichni budou muset do dvoutýdenní karantény. Na internetových stránkách na to upozornilo ministerstvo zahraničí. Nařízení se nevztahuje na cestující v mimořádných autobusových linkách, kdy oznamovací povinnost za cestující vykonává dopravce, a osoby jejichž repatriace je organizována MZV.

Vzhledem k uzavření hranic nefungují pravidelné přeshraniční železniční ani vlakové linky a není ani možné překročit hranice vozem taxislužby. Zastupitelské úřady proto doporučují lidem, kteří nejsou v zahraničí vlastním autem, aby se dopravili veřejnými dopravními prostředky nebo pomocí taxi na hraniční přechod, který poté přejdou pěšky. Na české straně hranice by si měli zajistit navazující dopravu. Minsterstvo ale zároveň upozornilo, že navrátilci nemohou kvůli ochraně zdraví využít v Česku veřejnou dopravu ani taxi. "Pokud občan nemá k dispozici možnost individuální dopravy, tedy auto na letišti nebo odvoz prostřednictvím příbuzných, lze v oznámení požádat o odvoz zajišťovaný zdarma Policií ČR," upozorňuje ministerstvo. V případě odvozu zajištěném rodinným příslušníkem nemusí rodinný příslušník, který repatriovanou osobu přepravuje, sám do karantény, pokud všechny osoby v autě budou mít ochranné prostředky na obličeji.