MŽP národní seznam nepůvodních invazivních druhů zavádět nebude

Ministerstvo životního prostředí nebude zavádět český národní seznam nepůvodních invazních druhů, na kterém by byly druhy zvířat či rostlin nad schválený seznam na evropské úrovni. ČTK to sdělil náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský. Na čtvrteční tiskové konferenci platformy Hospodáři v krajině se proti myšlence zavést tento seznam ohradili zástupci myslivců, rybářů nebo včelařů. Platforma podle nich sdružuje 750.000 zástupců svazů, mnozí členové se však překrývají, jsou například myslivci a rybáři nebo včelaři zároveň. "S prostorem pro budoucí možné vytvoření národního seznamu v aktuálním návrhu změny zákona o ochraně přírody a krajiny nepočítáme. Tuto možnost, kterou členským státům dává evropské nařízení, jsme nabídli hospodářům v krajině jako speciální nástroj pro potírání invazních druhů, které jim způsobují škody, ale nejsou na seznamu unijním, a také jako záruku pro možné budoucí poskytování dotací, protože, jak předpokládáme, boj proti invazním druhům bude v budoucnu dotován na základě evropského a případně národního seznamu," sdělil Dolejský. Podobné seznamy jsou nyní podle něj zaváděny na Slovensku nebo v Polsku.

Novelu zákona, kterou už stát připravuje několik let, by mělo ministerstvo podle předsedy Českomoravské myslivecké jednoty Jiřího Janoty předložit v brzké době do meziresortního připomínkového řízení.