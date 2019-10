MŽP: Na podporu a rozvoj obcí v národních parcích je k dispozici 100 milionů

Ministerstvo životního prostředí uvolnilo z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rozvoj obcí ležících na území národních parků dalších 100 milionů korun. Obce či správy národních parků tak mají šanci investovat do oprav svých komunikací a veřejných prostranství, snížit světelné znečištění, spolufinancovat nákladnější projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí nebo zlepšit povědomí o ochraně životního prostředí. Žádosti o dotace přijímá Státní fond životního prostředí ČR od pondělí 18. listopadu. "Příspěvky se mohou pohybovat od 50 tisíc do pěti milionů korun, a to v závislosti na typu aktivity, přičemž dotace může pokrýt většinu, tedy až 85 procent uznatelných výdajů na projekt," uvedl ředitel SFŽP Petr Valdman.