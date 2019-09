MZe: V ČR se asi znovu nepěstuje žádná GM kukuřice

Ministerstvo zemědělství nemá informaci o tom, že by se v ČR letos pěstovala nějaká geneticky modifikovaná kukuřice. ČTK to řekl tiskový mluvčí úřadu Vojtěch Bílý. Mělo by tak jít o třetí rok za sebou, kdy s ní žádný farmář pole neosel. Ministerstvo už dříve hovořilo o poklesu plochy GM kukuřice, protože je odbyt tohoto typu problematický. Dalším důvodem byla administrativní zátěž pro pěstitele. Ve světě naopak plochy GM plodin nadále rostou. Jak však již dříve uvedl Josef Soukup z České zemědělské univerzity v Praze, GM plodiny se v budoucnu budou opět pěstovat, ale zhruba tak za deset až 15 let. Důvodem je to, že mají lepší ochranu před škůdci než běžné plodiny ošetřované pesticidy, přičemž vlivem klimatické změny se budou počty škůdců zvyšovat.

V roce 2008, kdy byla GM kukuřice v republice nejrozšířenější, ji pěstovalo 167 subjektů na ploše přesahující 8300 hektarů. Plodina se v ČR používala jako krmivo pro hospodářská zvířata a jako surovina k výrobě bioethanolu a bioplynu, nikoli k potravinářským účelům. Šlo o jedinou geneticky modifikovanou plodinou, která se v ČR mohla pěstovat.