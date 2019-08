MZ odmítá požadavky odborů na přerozdělení peněz nemocnicím

Ministr zdravotnictví nechce ustupovat odborům v jejich požadavcích na přerozdělení peněz od zdravotních pojišťoven. Odbory žádají pro nemocnice a zařízení následné a domácí péče pro příští rok 45 miliard. Stát se ale se zdravotními pojišťovnami dohodl na 19 miliardách. Chybějící peníze navrhují odboráři vzít z rezerv zdravotních pojišťoven. Argumentují tím, že to jsou peníze určené na péči a že si je nemají pojišťovny držet na účtech. S takovým řešením ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO nesouhlasí. "To, co říkají odbory, by vedlo ke kolapsu českého zdravotnictví, protože ony chtějí meziročně v zásadě rozpustit polovinu rezerv zdravotních pojišťoven. Což by znamenalo, že v dalším roce by peníze chyběly a muselo by se buď propouštět nebo snižovat platy. Toto je velmi neodpovědné, je to proti pacientům, proti českému zdravotnictví a já to zásadně odmítám," uvedl. Vojtěch taky dodal, že organizace měly možnost si podmínky s pojišťovnami vyjednat. Změny v úhradové vyhlášce může ministerstvo udělat nejpozději 30. srpna.