Mynář stáhl žalobu na NBÚ kvůli prověrce, ve funkci zůstane

Prezidentův kancléř Vratislav Mynář stáhl správní žalobu na Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) ve věci neudělení své bezpečnostní prověrky. Svůj krok zdůvodnil přes hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka obavou o spravedlnost procesu. Zpochybnil nezávislost soudců pražského městského soudu Štěpána Výborného a Jana Kratochvíla. Podle mluvčího spojili svou minulost s lidmi, kteří proti Mynářovi vystupují nebo vystupovali. Mynář zůstane ve funkci. Podle Ovčáčka je pro výkon jeho funkce plně dostačující současná prověrka na stupeň vyhrazené. Tu má od zaměstnavatele, nikoliv od NBÚ. Mynář v odůvodnění stažení žaloby současně zpochybnil nezávislost Nejvyššího správního soudu (NSS) kvůli nedávným výrokům jeho někdejšího šéfa Josefa Baxy v kauze možného ovlivňování soudců Hradem.

Předseda pražského městského soudu Libor Vávra zdůraznil, že má v nestrannost svých soudců naprostou důvěru. Řekl to ČTK v reakci na to, že hradní kancléř Vratislav Mynář zpochybnil nezávislost soudců Štěpána Výborného a Jana Kratochvíla, kteří měli v pondělí rozhodovat kancléřův spor s Národním bezpečnostním úřadem kvůli neudělení prověrky. Fakt, že hradní kancléř nemá důvěru v nezávislost soudců jeho soudu, nechtěl Vávra hodnotit. "Přijde mi, že je to součást politické hry kolem debaty, která se vede už 14 dní, a jenom se to přetáhlo do tohoto příběhu, který s tím doteď neměl nic společného. Nejsem si jistý, že jako soudce bych měl komentovat politické prohlášení," řekl.