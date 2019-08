Muži na Karvinsku byli obviněni za nelegální výrobu cigaret

Kvůli nelegální výrobě cigaret obvinili policisté tři muže z Karvinska ve věku 31 až 57 let. Za výrobu téměř šesti milionů kusů cigaret jim hrozí až desetileté vězení. Stát tak na dani připravili o téměř 15 milionů korun. Uvedl to vedoucí odboru hospodářské kriminality moravskoslezské policie Martin Válek. Muži cigarety vyráběli od letošního února do července. Jeden z obviněných byl předsedou představenstva firmy, která provozovala sklad s tabákovými výrobky. Tento muž vlastnil linku na výrobu cigaret. Další dva muži se starali o výrobu a převážení padělaných cigaret. Policie nezveřejnila, zda výrobci nelegálně vyráběli nějakou konkrétní značku cigaret.