Muzeum v Poličce představí 230 kreseb Bohuslava Martinů

Poličské muzeum připravilo výstavu 230 kreseb skladatele Bohuslava Martinů. Vznikaly v letech 1908 až 1923. Obrázky hýří vtipem a je z nich patrné, že autor měl značný pozorovací talent, uvedlo muzeum v tiskové zprávě. Výstava začíná příští sobotu.

"Výstava je rozdělena do několika základních tematických oddílů, které představí vlastní podobizny skladatele, jeho přátele či některé umělecké osobnosti z jeho okolí. Kresbami autor zachytil různé životní příhody, reagoval na vlastní tvorbu. Všem je společný nadhled a vtip," uvedla kurátorka výstavy a muzikoložka Monika Holá. Výstavu doprovází vydání publikace se všemi kresbami, dodala. Martinů kreslil v době, kdy studoval konzervatoř, poslední obrázky namaloval před odjezdem do Paříže. Pak už nemaloval. Obrázky jsou sice naivní a neumělé, ale ukazují, že Martinů uměl pozorovat okolí a vyjádřit v nich to, co by slovy nevyjádřil, uvedla kurátorka.