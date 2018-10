Muzeum v Novém Boru vystavuje díla ze sklářského sympozia

Sklářské muzeum v Novém Boru na Českolipsku vystavuje díla vytvořená na Mezinárodním sklářském sympoziu, které se v Novém Boru a jeho okolí konalo už potřinácté. Zúčastnilo se ho pět desítek výtvarníků z celého světa a většinu jejich prací si teď mohou lidé v muzeu prohlédnout.

Po celý příští týden do 15. října bude muzeum pro návštěvníky otevřené zdarma. Výstava prací v muzeu zůstane až do konce ledna, řekla při vernisáži ČTK ředitelka muzea Eliška Vavříčková. Tradici sklářských sympozií v Novém Boru založil v roce 1982 Crystalex. Tehdy poprvé pozval do svých provozů výtvarníky a designéry, aby s pomocí místních sklářů ztvárnili své návrhy a nápady.