Muzeum romské kultury v Brně představuje romské muzikanty a písně

Příběhy romských písní i muzikantů vypravuje výstava Lavutara (Hudebníci) v brněnském Muzeu romské kultury. Podíleli se na ní pamětníci, výrobci hudebních nástrojů i samotní romští muzikanti. Expozice představuje hudbu Romů jako živou kulturu prostřednictvím audiovizuálních materiálů i textů, uvedl na tiskové konferenci kurátor Matyáš Dlab. Výstavu mohou zájemci navštívit do května příštího roku. Exponáty najdou ve dvou sálech. "Tvořili jsme ji v úzkém kontaktu s muzikanty, natáčeli jsme s nimi videa a rozhovory. Také jsme zaznamenávali, jak hrají na jednotlivé nástroje a co je na jejich hudebním zpracování jedinečné," řekl Dlab. V prvním podlaží se návštěvník seznámí s příběhem romské hudby v Evropě a zjistí, jak Romové získali renomé skvělých hudebníků. Druhá část výstavy představuje brněnskou hudební kulturu od poválečných let do současnosti.

Muzeum romské kultury působí v Brně od roku 1991, je to státem zřízená organizace. Muzeum sice sídlí v Brně, ale prostřednictvím dokumentace v terénu i putovních výstav působí po celé republice. Ve svých sbírkách shromažďuje kolem 25.000 sbírkových předmětů.