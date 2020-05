Muzea bude smět navštívit jeden člověk na 10 metrů čtverečních

Do muzeí, galerií a výstavních síní bude smět po jejich otevření v pondělí 11. května jen 100 lidí současně a maximálně jeden na každých deset metrů čtverečních. V divadlech bude možné obsadit jen každou druhou řadu, v kinech by mělo dvojici diváků od dalších oddělit volné sedadlo. Na tiskové konferenci o hygienických požadavcích pro provozy otevřené po koronavirových omezeních to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Muzea může navštívit v jeden okamžik jen 100 lidí. "A nejvíc jeden na deset metrů čtverečních prostorů určených pro návštěvníky. Každá galerie ví, jakou má výstavní plochu a je schopna si napočítat, kolik lidí může do daného prostoru pustit," řekl Vojtěch. Návštěvníci budou muset dodržovat dvoumetrové rozestupy a při příchodu si vydezinfikovat ruce.

Vedoucí pracovní skupiny pro uvolování karanténních opatření Rastislav Maďar připustil, že některým divadlům se při limitu 100 diváků nevyplatí otevřít. "Ale vycházíme z toho, že ta pravidla musí být čitelná, mít logiku a být férová. Kdybychom kina povolili jen 100 a divadlům povolili 300, tak by to férové nebylo," uvedl. Divadla, kterým se hrát představení zatím nevyplatí, musí bohužel zatím jen zkoušet, dodal.