Musíme držet spolu a být rovnoprávní v EU, shodli se předsedové parlamentů zemí V4

Země visegrádské skupiny (V4), tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, musí společně bojovat o to, aby byly vnímány jako plnoprávní členové EU. S ohledem na historické zkušenosti s komunismem jsou citlivější na vnucování různých ideologií. Kvůli jejich odlišnému názoru by ale na ně nemělo být nahlíženo povýšenecky. Shodli se na tom šéfové parlamentů zemí V4 na zasedání v Praze, jehož tématy bylo porovnání okolností pádu komunismu v roce 1989 a následný vývoj. Státy V4 podle předsedy slovenského parlamentu Andreje Danka už nesmí ovládat jakákoliv ideologie. "Nejlepším řešením pro nás je zdravý úsudek, selský rozum," řekl. Souhlasí s nutností společného postupu v Evropě. "Shodněme se na tom, že nemáme jinou cestu než držet pospolu," dodal. Šéf maďarského parlamentu László Köver řekl, že V4 musí spolupracovat přes ideologické rozdíly a diktovat tempo růstu. Kritiku systémových změn v Polsku a Maďarsku, které se staly terčem výtek v EU, označil za "hon na čarodějnice". "Hledáme společná stanoviska, ne spory," poznamenal. Šéf české Sněmovny Radek Vondráček (ANO) uvedl, že státy V4 by s ohledem na historickou zkušenost s nebezpečím totality měly prosazovat v EU právo na vlastní názor. Předsedkyně polského Sejmu Elžbieta Witeková souhlasila s tím, že nikdo nechápe potřebu svobody více než země, které žily v sovětském nevolnictví. "Máme společné zájmy a vůli udržovat je," uvedla k budoucnosti V4. Mezi možnostmi spolupráce byly uvedeny vybudování severojižního plynovodu nebo vysokorychlostní železnice mezi Varšavou, Prahou, Bratislavou a Budapeští.