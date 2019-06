MŠMT kvůli úsporným opatřením sloučí ústav pro vzdělávání a institut dalšího vzdělávání

Ministerstvo školství sníží počet svých organizací a od ledna sloučí Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV). Důvodem jsou úsporná opatření vlády a to, že se činnosti obou ústavů částečně překrývají. Nástupnická organizace bude mít název NIDV+. Vyplývá to z materiálu, který má ČTK k dispozici. Ministerstvo uvažuje také o rušení míst v Národní technické knihovně (NTK) a Národním pedagogickém muzeu a knihovně Jana Ámose Komenského (NPMK). Podle ministerstva se NÚV i NIDV věnují mimo jiné například dalšímu vzdělávání učitelů nebo nastavení učebních plánů. Obsah práce obou ústavů se má po sloučení podle ministerstva zachovat. Zůstat mají i regionální pracoviště v krajích, u nichž se plánuje jejich posílení, sdělilo ministerstvo. Do transformace se zapojí kromě jiného Cermat, který má na starosti státní maturity a jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory. Od 1. října převezme od NÚV zajišťování závěrečných zkoušek v oborech s výučním listem.