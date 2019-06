MPSV: V Česku chybí asi dva a půl tisíce pěstounských rodin

V Česku je nedostatek pěstounů. Podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí chybí asi dva a půl tisíce pěstounských rodin. Pěstouni chybí v podstatě pro všechny děti, které jsou v ústavních zařízeních. Jak uvedl Vladimír Dostálek z ministerstva práce, svěření dítěte do náhradní rodinné péče má totiž ze zákona přednost před péčí ústavní. Zlepšit situaci by podle Asociace Dítě a rodina mohla větší osvěta o pěstounství. O to se snaží například projekt Týdny pěstounství. Ministerstvo taky chystá novelu, která by měla zvýšit příspěvky pěstounů.