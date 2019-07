MPSV navrhuje zvýšit měsíční příspěvky pro dětské azylové domy

Dětské azylové domy by mohly od příštího roku dostávat vyšší měsíční příspěvky. Teď mají od státu na každé dítě 22 tisíc 800 korun na měsíc, nově by to mohlo být o skoro 5 a půl tisíce víc. Počítá s tím novela o ochraně dětí, kterou připravuje ministerstvo práce. Provozovatelé klokánků a dalších domovů pro děti v tísni si na nedostatek peněz dlouhodobě stěžují. Všech 57 takových zařízení, která v Česku fungují, i letos potřebuje mimořádnou podporu od státu. Na dofinancování provozu jim stejně jako v loňském roce chybí 22 milionů korun. O příspěvku a jeho výši by vláda měla jednat v úterý.

S mimořádnou dotací souhlasí ministerstvo práce, proti je naopak resort financí - podle něj by mělo ministerstvo práce řešit dotaci pro domovy standardně ze svých běžných rozpočtů. Stejnou částku žádaly dětské azyly i v loňském roce. Doplacení příspěvku tehdy vláda schválila.