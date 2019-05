MPSV chystá změny ve financování sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá návrhy změn financování sociálních služeb. ČTK to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Jednou z možností jak služby financovat je podle ministryně úprava dotačního systému. Díky ní by poskytovatelé služeb nově dostávali dotace ne na rok, jako doteď, ale na více let dopředu. Další možnosti financování služeb pro seniory, postižené a jiné potřebné nechtěla zatím přiblížit. Financování upraví novela o sociálních službách, Maláčová ji chce předložit na podzim. Dotace poskytovatelům sociálních služeb v minulosti dávalo ministerstvo. Od roku 2015 posílá peníze krajům, které je samy rozdělují. Letos na to dostaly 15,1 miliardy korun. Stěžují si na nedostatek peněz a žádají o doplacení 1,92 miliardy korun. Varují před omezením provozu. Situace se každý rok opakuje, stát pak dodatečně hledá stovky milionů. Podle zástupců krajů i opozičních politiků by problém řešilo víceleté financování. "Je to jeden z modelů. Budu mít ambici a chtěla bych systém financování sociálních služeb změnit, abychom se dvakrát ročně nesetkávali a nemluvili o blížícím se kolapsu sociálních služeb," řekla Maláčová. V červnu chce představit východiska pro přípravu novely.