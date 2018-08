MPSV čelí dalšímu trestnímu oznámení kvůli IT zakázkám

Nejvyšší kontrolní úřad podal už druhé trestní oznámení kvůli soutěžím na IT systémy ministerstva práce a sociálních věcí. Zjistil to server iRozhlas.cz. Kontroloři v minulosti našli v hospodaření ministerstva závažná pochybení za miliardu korun. Problematické byly právě IT systémy, pomocí kterých se například vyplácí sociální dávky. Kvůli manipulacím a předražení zakázek soudy poslaly za mříže někdejšího náměstka ministerstva práce a sociálních věcí Vladimíra Šišku. Čeho přesně se nejnovější trestní oznámení týká, nechce NKÚ prozradit. Zveřejnit nesmí ani samotný kontrolní protokol, z kterého oznámení vychází. Bližší informace nemá ani ministerstvo. Policie zatím resort nekontaktovala.

Policie kvůli IT zakázkám na ministerstvu práce a sociálních věcí dostala už celkem 12 trestních oznámení. Obrátila se na ni taky někdejší šéfka rezortu Jaroslava Němcová z ANO. Oznámení nechala vypracovat na základě auditů zadaných krátce po příchodu na konci loňského roku.