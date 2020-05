MPO: Firmy vyrobily přes 9 milionů litrů dezinfekce Anti-COVID

České firmy vyrobily během šesti týdnů přes devět milionů litrů dezinfekce na ruce s označením Anti-COVID. Na výrobě se podílelo 33 společností. Na webu to uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Úřad v polovině března oznámil, že kvůli pandemii koronaviru je na trhu nedostatek dezinfekčních prostředků. České společnosti následně začaly vyrábět dezinfekční prostředky na ruce podle receptury, kterou doporučila Světová zdravotnická organizace (WHO). Výroba, kterou umožnila výjimka ministerstva zdravotnictví, skončila na konci dubna. Ministerstvo průmyslu a obchodu na webu uvádí, že vyrobenou dezinfekci Anti-COVID lze prodávat do poloviny srpna.