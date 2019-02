MPO chce v dubnu představit národní strategii pro umělou inteligenci

Už za čtvrt roku by mohlo mít Česko vlastní strategii pro umělou inteligenci. Ministerstvo průmyslu by chtělo dokument představit v dubnu. Na konferenci Digitální Česko v pražském Černínském paláci to řekl náměstek ministra průmyslu pro digitalizaci a inovace Petr Očko. S tvorbou strategie by resortu měly pomoct i firmy. Ve speciálním dotazníku mají společnosti zabývající se umělou inteligencí popsat, co potřebují pro vývoj nových produktů. Ministerstvo ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy dotazník v průběhu března vyhodnotí a jeho výsledky do strategie pro umělou inteligenci zapracuje.