Možnost prokázání odbornosti u realitních makléřů se posouvá

Termín, do kterého musí realitní makléř prokázat odbornost pro své podnikání podle nového zákona, vláda odložila o čtyři měsíce na 3. ledna 2021. Důvodem je to, že aktuálně není možné kvůli opatřením proti šíření koronaviru skládat zkoušky. ČTK to sdělilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které zákon o realitním zprostředkování připravovalo. Hlavní změnou proti předchozímu stavu je to, že profese realitního makléře je vázanou živností s požadavky na odbornou kvalifikaci. Dosud to byla živnost volná, vykonávat ji tak mohl prakticky kdokoliv. Hlavním cílem zákona je podle MMR zlepšení fungování realitního trhu a ochrana klientů realitních kanceláří.

Podle některých analytiků s předpokládaným snížením počtu realitních makléřů zdraží jejich služby. Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) se nic takového pravděpodobně nestane. Počítá s tím, že z trhu zmizí hlavně takzvaní garážoví makléři, kteří to nedělají jako hlavní povolání.