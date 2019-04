Motocyklová GP České republiky podle hejtmana zřejmě skončí

Závody mistrovství světa silničních motocyklů v České republice zřejmě skončí. Letošní ročník Grand Prix se ještě v Brně pojede, ale v dalších letech to bez dlouhodobého finančního přispění státu zřejmě nebude možné. V tiskové zprávě to uvedl jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (ANO) v reakci na to, že vláda na letošní ročník v pondělí schválila dotaci 39 milionů korun namísto požadovaných 65 milionů. Už loni přitom akce skončila ve ztrátě 31 milionů korun, když na ni stát dal 39 milionů místo požadovaných 100 milionů. Letos se závody uskuteční 4. srpna a počtvrté je bude pořádat spolek založený krajem a městem. S promotérskou společností Dorna má smlouvu na pět ročníků, ten příští se ale tedy nejspíš nepojede.