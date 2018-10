Most na Vltavské se bude bourat, je podobný Trojské lávce

Most na Vltavské, který je od středeční půlnoci kvůli havarijnímu stavu uzavřen, bude nutné zbourat. ČTK to řekla mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Společně s ním TSK zbourá i paralelní most, po kterém vede komunikace Bubenská v opačném směru. Správa komunikací už vybrala firmu, která v následujícím týdnu uzavřený most podepře, aby se mohl otevřít dopravě. Zároveň začne pracovat na projektu zbourání a stavby nových mostů, což nějakou dobu potrvá. Podle Liškové je konstrukce mostů podobná loni zhroucené Trojské lávce a mostu v Janově.

Na zhoršení stavu mostu nad stanicí metra Vltavská v úterý v podvečer upozornila technickou správu společnost, která dělala jeho diagnostiku. TSK poté musela z bezpečnostních důvodů uzavřít část komunikace Bubenská navazující na magistrálu ve směru z centra na Výstaviště, která po mostě vede. Provoz je uzavřen i pod konstrukcí, takže nejedou tramvaje na Vltavské. Provizorní podepření mostu zabere nejméně týden, poté se provoz na mostě i pod ním obnoví.