Polský premiér Mateusz Morawiecki vítá kompromis v jednání o brexitu, podle něj je důležité zachovat do budoucna stabilní vztahy mezi Evropskou unií a Británií. Řekl to v Praze po společném jednání české a polské vlády. Český premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že je na podobu dohody zvědavý a že se ji dozví na summitu EU 25. listopadu. Upozornil ale na to, že její prosazení bude složité, připomněl v té souvislosti dnešní rezignace několika britských ministrů. Oba premiéři se shodli na tom, že za klíčové považují zachování práv evropských občanů, kteří už nyní v Británii žijí. Oba také ocenili, jak evropský vyjednávač Michel Barnier vyjednávání o brexitu vedl.