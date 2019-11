Moravští vinaři získali na soutěži v USA šest titulů šampiona

Čtyři moravská vinařství získala titul šampiona v šesti kategoriích soutěže San Francisco International Wine and Spirit Competition. Podle pořadatelů se to dosud žádné zemi, s výjimkou pořádajících Spojených státu, nepodařilo. V tiskové zprávě o tom informoval Vinařský fond, který účast vín z Česka finančně podpořil. Česká republika měla v soutěži, kde se každoročně porovnává přibližně 4000 vín z celého světa, 157 zástupců. Kromě titulů šampiona získali vinaři i 83 medailí, z toho osm velkých zlatých, 20 zlatých a 55 stříbrných. "Byla to neskutečná práce propasírovat takové množství vína rok od roku složitější americkou byrokracií a administrativou. Stálo to spoustu energie, času i peněz za stále dražší administrativní poplatky, cla a povolení. Ale výsledek stál za to," uvedl Luboš Bárta, šéfredaktor časopisu Sommelier, který účast vinařů na soutěži organizačně zajišťoval.

Vinařský fond uvedl, že podle zakladatele, majitele a ředitele soutěže Anthonyho Diase Blue za 39 let konání žádná země tolik titulů šampiona naráz nezískala, s výjimkou pořádajících Spojených států. V loňském roce získali vinaři z Česka v San Francisku dva tituly šampiona a tři velké zlaté medaile.