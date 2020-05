Mnoho lidí nosí dál venku roušky, i když už nemusí

I když lidé v Česku ode dneška už nemusí venku nosit při dodržení odstupů roušky, velká část z nich si i dál nos a ústa na veřejnosti zakrývá. Někteří si nasazovali roušku jen při průchodu kolem ostatních, v některých městech podle zjištění zpravodajů ČTK nosili roušky častěji senioři. Všichni bez rozdílu pak dál povinně nosí ochranu dýchacích cest při použití veřejné dopravy, v obchodech, úřadech, nemocnicích a dalších vnitřních prostorech. V ulicích Prahy či na zastávkách MHD měla dnes ráno roušku převážná většina lidí. Podobná situace byla i v centru Prahy. Někteří měli roušku "v pohotovosti" na krku, jen naprosté minimum lidí nemělo roušku vůbec. Pražané čekající na zastávkách roušky často nosili i v případě, že mezi sebou při čekání dodržovali větší než dvoumetrové rozestupy.

Na železničních nádražích v Praze, Ostravě nebo Olomouci většina lidí roušky ráno používala, a to nejen uvnitř výpravních budov, ale i na nástupištích. Cestující je často sundávali až po východu z nádražních budov. Ve vlacích jsou roušky nadále povinné. Na nádraží v Radotíně mělo ráno roušku odhadem 80 procent lidí čekajících na vlak do centra Prahy. Naopak v Černošicích lidé, kteří šli po ulicích, roušky často neměli, stejně jako ti, co čekali kolem osmé hodiny ráno na tamním nádraží. V Plzni měla zhruba polovina lidí v ulicích kolem centra roušky nebo respirátory. "Vím o tom, že už se to nemusí, ale pořád mám strach, hlavně o své nejbližší," řekla ČTK zhruba padesátiletá žena. Také v Ostravě nadále většina lidí nosí na ulici roušky, i když nemusí. K vidění jsou často třeba dva lidé, kteří jdou spolu, jeden roušku má, a druhý ne. Před nastoupením do tramvaje nebo autobusu, stejně tak před vstupem do obchodu si roušky nasazují všichni.