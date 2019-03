Mnoha jihočeským včelařům uhynuly všechny včely, bude málo medu

V některých částech Jihočeského kraje hynou tuto zimu ve velkém včelstva. Někteří včelaři přišli o všechny včely. Příčinami mohou být loňské horké léto, varroáza i viróza. V jižních Čechách bude letos méně medu. ČTK to řekli jednatel českobudějovické organizace Českého svazu včelařů Stanislav Pokorný a včelař Stanislav Augustin, který léčí i včelstva jiných včelařů. V okrese České Budějovice zazimovali včelaři asi 12.000 včelstev. Na jarních veterinárních kontrolách se jich objevilo méně než 10.000, přičemž běžný úbytek včel je podle Pokorného do deseti procent. "Včelstva nebyla schopna naklást dostatek dlouhověkých zimních včel, protože varroáza byla na takové úrovni, že tomu bránila. A kvůli horku se těžko použily některé léčivé prostředky, protože by mohlo dojít k předávkování," řekl Pokorný.

Pokud je ve včelstvu více roztočů, sají včelám z těla látky důležité pro přezimování. Včelaři také v horku mohli mít podle Pokorného strach dát do úlů ochranné formidolové desky, aby se včely nepředávkovaly. Rostliny v horku nedokázaly produkovat dostatek nektaru a včely nenasbíraly dost pylu, aby udělaly výživu pro dlouhověké včely. Včelar Stanislav Augustin měl 31 včelstev a zbyla mu tři. V podobné situaci byl před dvěma lety, kdy mu z 50 včelstev zbyla dvě. V ČR bylo loni podle ČSÚ 632.000 včelstev. Včely chová na 58.500 včelařů. Medu loni včelaři vyprodukovali nejméně za poslední čtyři roky - 8992 tun.