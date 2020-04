MMR zpracovává krizový akční plán do roku 2022 pro cestovní ruch

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zpracovává mimořádný krizový akční plán pro cestovní ruch do roku 2022. Obsahovat bude opatření, která by měla pomoci firmám podnikajícím v tomto odvětví. Zahrnovat bude i dlouhodobé aktivity, které by měly podpořit obnovu cestovního ruchu. Potřeba jsou ale také změny legislativy na úrovni EU. V reakci na pondělní videokonferenci ministrů EU odpovědných za cestovní ruch, to uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Dostálová na neformální videokonferenci upozornila na potřebu prodloužení podpůrných opatření a tzv. dočasného rámce, který přijala Evropská komise. Stanovila v něm podmínky, za kterých bude rychle schvalovat programy veřejných podpor na žádosti členských států v souvislosti s koronavirem. Podle Dostálové by pro firmy měla být k dispozici dostatečná likvidita. "S ostatními členskými státy se shodujeme na nutnosti silnější koordinace opatření na celoevropské úrovni," uvedla.