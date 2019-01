Mladí v ČR jsou ze zemí EU nejméně ohroženi chudobou

Česko si z hlediska ohrožení mladých pracujících chudobou vede ze všech zemí Evropské unie nejlépe. Vyplývá to z údajů statistického úřadu Eurostat za rok 2017. Podíl mladých pracujících ve věku 18-24 let, kteří jsou ohroženi chudobou, v Česku představuje pouze 1,5 procenta. Průměr EU činí 11 procent. Dobře si vede v tomto ohledu i Slovensko, naopak nejhorší čísla vykazuje Rumunsko. Česká republika patřila v uplynulých letech vedle Slovenska (3,8 procenta), Finska (4,2 procenta) a Slovinska (5,4 procenta) vždy k nejlépe hodnoceným zemím. Na opačném konci žebříčku se po Rumunsku tradičně umísťují země jako je Španělsko (19 procent), Řecko a poněkud překvapivě i Lucembursko (20 procent) a Dánsko (19,1 procenta). Řecko přitom v roce 2017 vykázalo výrazné zlepšení, a to z 19 procent na 14,1 procenta.

Podle metodiky Eurostatu je chudobou ohrožen ten mladý člověk, jehož čistý příjem po všech odvodech dosahuje méně než 60 procent národního průměru. Svou roli ve výpočtech tak hraje i průměrná velikost rodin v dané zemi a průměrný plat. Ten je přitom v ČR na evropské poměry spíše nízký.