Místopředseda KSČM Šimůnek chce sochu Koněva chránit jako památku

Místopředseda KSČM Petr Šimůnek podal ministerstvu kultury podnět k zařazení sochy sovětského maršála Ivana Koněva v Praze 6 na seznam kulturních památek. Kandidát na předsedu KSČM ČTK řekl, že pokud se úřad nezačne podnětem zabývat do měsíce, zváží, zda se obrátí na soud. Podle něj by měl vydat předběžné opatření, aby sochu nebylo možné do rozhodnutí úřadu přesunout. O přestěhování sochy z roku 1980 a vybudování jiného památníku na jejím místě rozhodli v polovině září zastupitelé šesté městské části. Protestovala proti tomu ruská diplomacie. "Prohlašování kulturních památek probíhá ve správním řízení. Ministr kultury je jako druhoinstanční orgán oprávněn přezkoumávat rozhodnutí odboru památkové péče. Proto pan ministr v této fázi nechce a ani nemůže předjímat rozhodnutí prvoinstančního orgánu, ani jinak řízení komentovat," řekl ČTK mluvčí ministerstva Jan Chmelíček.