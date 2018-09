Místo poukázek na živobytí někteří lidé zřejmě dostanou opět peníze

Některé skupiny chudších lidí už zřejmě nebudou dostávat část příspěvku na živobytí v poukázkách, ale znovu v penězích. Novelu schválila Sněmovna. Poslanci schválili s úpravami předlohu poslanců ANO, která změnu předpokládá. Sociální demokraté a lidovci neprosadili pozměňovací návrhy, které by vedly k úplnému zrušení povinného vyplácení části dávek v hmotné nouzi v poukázkách. Poslanecké pozměňovací návrhy rozšířily skupinu například o lidi s těžkým a nejtěžším zdravotním postižením, invalidy ve třetím stupni a seniory starší 70 let. Výhradně v hotovosti by se měly vyplácet také částky na živobytí zvýšené kvůli dietnímu stravování.

Úřad práce musí dávat potřebným lidem poukázky od loňského prosince. Zákonodárci toto opatření zavedli ve snaze zamezit zneužívání dávky. Lidé, kteří pobírají příspěvek na živobytí přes půl roku v posledním roce, dostávají v poukázkách 35 až 65 procent této dávky. Za poukázky si mohou koupit potraviny, základní drogistické potřeby, dětské a lékárenské zboží, školní potřeby a oděvy, ale žádné cigarety nebo alkohol.