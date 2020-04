Misi EU v Mali povede od června český generál Ridzák

Vojenskou misi Evropské unie v Mali povede od 12. června půl roku český brigádní generál František Ridzák. Do čela západoafrické mise se 600 unijními vojáky jej jmenovala Rada EU. Třiapadesátiletý generál dosud působil jako ředitel Agentury komunikačních a informačních systémů. Čeští vojáci v Mali budou sloužit v rámci mandátu schváleného vládou i parlamentem. Česká armáda by na jeho základě mohla do země vyslat až 120 vojáků. V současné době v zemi působí jednotka, která se stará o ochranu velitelství i výcvikového kempu v Koulikoru asi 60 kilometrů od hlavního města Bamako. Hlavním úkolem mise je pomoc při budování a výcviku malijské armády, která bojuje proti islámským radikálům.