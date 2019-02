Ministryně Nováková zahájila česko-jordánské podnikatelské fórum

Ministryně průmyslu a obchodu České republiky Marta Nováková zahájila v Jordánsku česko-jordánské podnikatelské fórum. Setkání se koná v roce 20. výročí nástupu krále Abdalláha II. na trůn. Ministryně také upozornila, že se fórum koná přesně deset let po Abdalláhově návštěvě České republiky. Tehdy se panovník sešel s prezidentem Václavem Klausem, v ČR byl také v roce 2004. Strategická poloha z Jordánska podle ministryně vždy činila důležitou obchodní spojnici mezi Afrikou, Arabským poloostrovem a dnešním Íránem. Připomenula také, že loni bylo zahájeno přímé letecké spojení mezi Prahou a Ammánem, což umožní posílit hospodářské partnerství.

Nováková zahájila návštěvu Jordánska v pondělí, kdy se sešla s jordánskou ministryní energetiky a minerálních zdrojů Halou Ádil Zavátíovou. V doprovodu české ministryně je 13 podnikatelů, jejichž cestu zorganizoval Svaz průmyslu a dopravy ČR. "Jordánsko má pro náš průmysl obrovský obchodní potenciál, a to nejen jako cílová země, ale také jako obchodní uzel," řekl prezident svazu Jaroslav Hanák. ČR má v září vyslat do Ammánu speciální energetickou obchodní misi, jejímž hlavním cílem by měl být rozvoj vzájemné ekonomické spolupráce v oblasti solární a větrné energetiky. Na programu cesty Novákové je podle mluvčího jejího úřadu Milana Řepky také setkání s premiérem Umarem Razzázem a s předsedou jordánské komise pro atomovou energii Chálidem Túkánem.