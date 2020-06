Ministryně financí: ČR se velkému schodku nevyhne

S velkými schodky rozpočtu počítá ministryně financí Alena Schillerová( za ANO). Uvedla to v debatě na TV Prima. Výši schodku nechce odhadovat, ale jak již uvedla dříve, letos by mohl dosáhnout až 500 miliard korun. Konsolidace po letošku je v plánu na sedm let. Ministryně už má připravenou novelu zákona o státním rozpočtu, návrh chce nejprve projednat v koalici. Předložit by ho případně chtěla do konce června. Naposledy Sněmovna souhlasila se zvýšením schodku na 300 miliard korun 22. dubna. Před pandemií koronaviru byl schodek rozpočtu letos naplánován na 40 miliard.