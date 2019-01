Ministryně: Dokud bude ČR bezpečná země, bude počet turistů růst

Dokud bude trvat současná bezpečnostní situace ve světě a Česko bude mít status jedné z nejbezpečnějších současných zemí, měl by počet turistů v Česku růst, předpokládá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Loni za první tři čtvrtletí se v Česku ubytovalo 17 milionů turistů a roste jak počet tuzemských, tak zahraničních hostů, řekla ministryně ČTK na zahájení veletrhů cestovního ruchu Go a Regiontour v Brně. "Domácí a zahraniční jsou zhruba půl na půl, což mě těší. Zahraničních bylo 8,2 milionu. Zjišťujeme u nich i zpětnou vazbu a stále častěji slýcháme, že se jim tu líbí a že se sem chtějí vrátit. Dokonce začínají chválit i služby, s čímž jsme měli v minulosti problémy," řekla Dostálová. Stále roste počet turistů z východní Asie a Číňané už se dostali do první pětky zemí.

Česko patří k nejmírumilovnějším zemím světa podle Světového mírového indexu (GPI), který loni v létě zveřejnil britský Institut pro hospodářství a mír (IEP). Mezi 163 hodnocenými státy je sedmá nejlepší. Index odráží míru kriminality, snadnost přístupu ke zbraním, velikost armády a její výzbroj, příspěvky na mírové mise OSN, vztahy se sousedními zeměmi, mírumilovnost demonstrací, míru nátlaku politického systému na občany či účast na zahraničních konfliktech. Situace se podle Dostálové začne měnit ve chvíli, kdy se situace ve světě uklidní. "Pak nám samozřejmě budou konkurovat přímořské země," uvedl Dostálová. Turistů může ubývat i v důsledku ekonomického zpomalení či recese.