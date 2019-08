Ministři zahraničí Irska a ČR pokládají brexit s dohodou za nutný

Česko a Irsko považují podle svých ministrů zahraničí Tomáše Petříčka a Simona Coveneye za nutné, aby Velká Británie opustila Evropskou unii na základě dohody, nikoli bez ní. Uvedli to po svém setkání v Praze. Petříček ocenil, že EU zastává vyjednané postoje ohledně brexitu, které zahrnují i takzvanou irskou pojistku, o jejíž zrušení usiluje nový britský premiér Boris Johnson. Irská pojistka má zabránit vzniku kontrol na hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Coveney poděkoval Česku za solidaritu i podporu obtížně vyjednané dohody ohledně odchodu Spojeného království z EU, jehož termín je nyní stanoven na konec října. Petříček uvedl, že Česko má řadu společných zájmů s Irskem, v němž žije na 10.000 Čechů. "Za pět let vzájemný obchod zdvojnásobil na pět miliard eur, sdílíme pohled na evropský rozpočet a zemědělskou politiku," dodal Petříček. S Coveneym se setkal také premiér Andrej Babiš. Shodli se na tom, že brexit bez dohody by byl velký problém nejenom pro Irsko a Česko.

Andrej Babiš (ANO) také telefonicky hovořil s předsedou britské vlády Borisem Johnsonem. Jak informoval na twitteru, Johnson ho ujistil, že se nemusí obávat o osud českých občanů a firem v Británii. Babiš pozval Johnsona do Prahy. Setkat by se v Česku mohl i s dalšími zástupci zemí visegrádské čtyřky (V4). Johnson chce zemi vyvést z unie v souladu s posunutým termínem na konci října i za cenu odchodu bez dohody.