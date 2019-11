Ministři si na hranici připomněli 30. výročí pádu železné opony

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se setkal na česko-rakouské hranici se svým rakouským protějškem Alexanderem Schallenbergem, v Čížově a rakouském Hardeggu si tak připomněli 30. výročí pádu železné opony. Na hranici tehdejšího Československa měřila asi 930 kilometrů, v Čížově se dochovala její jediná ukázka v České republice. Delegace se symbolicky setkaly na mostě přes Dyji, který před třiceti lety nebylo možno přejít. "Dyjský most symbolizuje příběh odloučení a opětovného shledání mezi lidmi našich zemí," uvedl Petříček. Most podle něj na čtyři desítky let přestal sloužit svému účelu. V Čížově se v úseku zhruba 250 metrů zachovala první linie oplocení, druhý plot byl demontován. Správa Národního parku Podyjí jeden z úseků asi před čtyřmi lety plně obnovila, celek tvoří Památník železné opony.