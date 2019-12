Ministři ČR a SRN znovu u železné opony přestřihli ostnaté dráty

30 let od pádu železné opony v Rozvadově-Nových Domcích v pondělí symbolicky opět přestřihli ostnaté dráty ministři zahraničí ČR Tomáš Petříček (ČSSD) s bavorským ministrem financí a vnitřních věcí Albertem Fürackerem a dalšími hosty. Po celé 20. století, to kruté století, obě země nikdy neměly možnost takhle dlouhou dobu společně sousedsky a přátelsky žít, řekl na úvod hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, který vzpomínkové setkání inicioval. Počasí bylo stejně nepřívětivé jako 23. prosince 1989. "Nyní se objevují různí věrozvěstové a říkají nám, že by byly zase dobré dráty na našich hranicích. Nenechme si kazit náladu a nenechme si toto přátelství narušit," uvedl Bernard. Dodal, že má hříšnou myšlenku, opět by si přál na hranicích dráty - železniční trakci z Prahy přes Plzeň do Mnichova. "Ty už nás nebudou rozdělovat, ale naopak naše přátelství posílí," dodal. Podle předsedy krajského sněmu Horní Falce Franze Löfflera by mělo poučení z historie pro všechny vést k uvědomění, že dnes můžeme žít společně vedle sebe. "I když dodnes mluvíme různými řečmi, tak si rozumíme lépe než kdykoliv předtím. Tehdejší události nám otevřely veliké šance, které obě země využily a staly se jedním z nejúspěšnějších regionů v Evropě," uvedl. Löffler také podpořil rychlou elektrifikovanou železniční trať z Prahy až do Mnichova.