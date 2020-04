Ministr zdravotnictví: Velikonoce se na epidemii zatím negativně neprojevily

Velikonoce se na šíření koronaviru v Česku podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zatím negativně neprojevily. Ukazují to data Ústavu zdravotnických informací a statistiky. V následujících dnech by se mohl ukázat pozdní efekt a počet případů by mohl narůst, dodal ředitel ústavu Ladislav Dušek. Není to podle něj ale pravděpodobné a nárůst by neměl být rizikový. Podle politiků lidé přes svátky polevili v dodržování přijatých opatření omezujících sdružování a někteří nenosili roušky. Byly také otevřeny hobbymarkety, kam vyrazily velké počty lidí.

Nový koronavirus testy v Česku zatím potvrdily u 7 136 lidí. Čtvrtina z nich se už z nemoci Covid-19 uzdravila. Zemřelo 210 nakažených. Testů na koronavirus bylo ve středu provedeno 8807, dosud nejvíc za jeden den. Mezi testovanými bylo 1,12 procenta pozitivních, což je podle údajů ministerstva nejméně od 4. března.