Ministr zdravotnictví: V Česku bude za několik dní k dispozici japonský lék na covid-19

Pro pacienty s covid-19 bude v Česku za několik dní dostupný japonský lék proti chřipce favipiravir. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Česko podle něj získá část léku v tabletách z Japonska zdarma, část bude muset stát zaplatit. Jako první lék dostanou pacienti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, pak by měl být k dispozici v dalších nemocnicích, kde se léčí pacienti s koronavirem. Česko je tak mezi dvaceti zeměmi, pro které Japonsko lék povolilo dodat. Podle ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Ireny Storové bude darovaná část léků stačit asi pro 20 až 25 pacientů. "Pokud by bylo potřeba pro české pacienty víc, ČR ho může koupit pro dalších zhruba 80 pacientů," řekla Storová. Podávat by se podle ministra mohl lidem se středně těžkým průběhem, kteří jsou v nemocnicích.

V českých nemocnicích už byly podané i další experimentální léky na covid-19. Americká firma Gilead schválila pro jednoho nemocného nasazení léku remdesivir. Firma teď podle Storové rozhoduje o tom, kolik dávek dodá do střední a východní Evropy. "Byla jsem ujištěna, že v rámci středoevropského a východního prostoru bude ČR jednou z prvních," doplnila Storová. Česká pobočka Gileadu podle ní ihned po tomto rozhodnutí podá žádost o schválení léku. SÚKL obratem dodá stanovisko ministerstvu, které ho schválí.

V Ústřední vojenské nemocnici byl několika pacientům podávaný hydroxychlorochin. Podle ministra nejsou léky, protože jsou experimentální, hrazené z veřejného zdravotního pojištění.