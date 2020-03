Ministr Zaorálek se veřejnosti omluvil za nedostatek zdravotnického materiálu

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) se na twitteru omluvil za nedostatek roušek a respirátorů, na který si stěžují některé nemocnice či zdravotní sestry. Miliony kusů zdravotnického materiálu by podle něj měly do Česka dorazit v řádu dnů. Stát materiál nakupuje zejména v Číně. "Stojím za opatřeními, které jako vláda děláme. Zcela OTEVŘENĚ je ale nutné přiznat nedostatek roušek a respirátorů. Miliony kusů zdravotnického materiálu by měly dojít v řádu dnů, přesto však cítím potřebu se za vládu OMLUVIT veřejnosti," uvedl Zaorálek. Podle něj i proto ČSSD už dříve na vládě navrhovala vyhlášení nouzového stavu. Kabinet tak učinil ve čtvrtek.

V úterý přistál v Šen-čenu vojenský speciál, který má do ČR dopravit 150.000 rychlotestů na nový typ koronaviru. Letadlo by se mělo vrátit ve středu. Z Číny chce stát dovézt také roušky, respirátory i další testy. Přivézt by je měla letadla doporavce Smartwings. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí řekl, že letadla by měla odletět dnes a ve středu. Do ČR by měla dopravit mimo jiné dar od skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera nebo objednávky ministerstva vnitra. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na twitteru uvedl, že jeho resort má v Číně zajištěných přes 30 milionů roušek, šest milionů respirátorů, 250.000 ochranných obleků a brýlí a další zdravotnický materiál. Ministerstvo obrany podle něj pracuje na zajištění dopravy ukrajinským letounem An-124.